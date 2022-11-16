Туман и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские метеорологи представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 16 по 18 ноября, согласно которому жителей страны ожидают понижение температуры воздуха и кратковременное прекращение осадков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на погоду большей части Казахстана будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры.

В конце периода, с прохождением атмосферных фронтов, на большей части страны ожидаются осадки, на севере – в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега.

Кроме того, по Казахстану ожидаются усиление скорости ветра до 15-23 м/с, гололед, туман, на севере, востоке, в центре – метель.

Температура воздуха ночью на севере, востоке, в центре понизится до 8-22 градусов мороза.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий движение пригородных маршрутов в Астане в направлении Карагандинской трассы было приостановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997416-tuman-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/