"Невнятные отговорки": Токаев упрекнул бизнесменов, не участвующих в жизни страны

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы упрекнул бизнесменов, не желающих вкладываться в социальную сферу страны. Слова главы государства приводит Telegram-канал его пресс-службы.

"Мы строим государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности. Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране.

По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них – пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы.

В целом надо сказать, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи. Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо", — заявил президент.

Напомним, на встрече глава государства также заявил, что Алматы "попал в ловушку средних доходов". Кроме того, Токаев раскритиковал цены на жилье в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997379-nevnyatnye-otgovorki-tokaev-upreknul-biznesmenov-ne-uchastvuyuschih-v-zhizni-strany/