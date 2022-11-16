Снег с дождем ожидаются в Алматы, астанчан предупредили о сильном ветре

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в среду, 16 ноября, в крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня ожидаются снег с дождем, при этом в мегаполисе будет плюсовая температура - столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

В Астане эксперты обещают снег и сильный ветер скоростью 9-14 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит -4...-6 градусов.

Дождь и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с прогнозируют синоптики и в Шымкенте, а температура воздуха в третьем мегаполисе составит до +1...+3 градусов тепла.

Напомним, сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997326-sneg-s-dozhdem-ozhidayutsya-v-almaty-astanchan-predupredili-o-silnom-vetre/