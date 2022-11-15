Движение некоторых пригородных маршрутов приостановили в Астане

Машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Движение пригородных маршрутов в Астане в направлении Карагандинской трассы было приостановлено из-за ухудшения погодных условий, сообщает ТОО "City Transportation Systems" в официальном Instagram.

"В связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный боковой ветер) будет приостановлено движение пригородных маршрутов в направлении карагандинской трассы. Остальные пригородные маршруты на линии", - гласит сообщение.

16 ноября в Астане прогнозируют переменную облачность, временами снег, низовую метель, гололед. Температура воздуха днем ожидается в районе -4...-6 градусов. Скорость ветра - 9-14 м/с, временами порывы 15-20 м/с, говорится на сайте РГП "Казгидромет".

Тем временем в Таразе произошел ураган, который оставил без света десятки частных и многоэтажных домов. В городе также были повреждены билборды, баннеры, забор и крыши зданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997321-chast-prigorodnyh-marshrutov-v-astane-otmenili-iz-za-nepogody/