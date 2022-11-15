"Ощущение, что в старом городе и окраинах живут люди второго сорта": депутат о школах в Астане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Аскар Смагулов на прокомментировал планы властей по строительству в Астане 23 новых школ. Большинство из них будут строиться на левом берегу. В связи с этим он предложил строить такие же школы в старом городе и на окраинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Смагулов указал, что большинство комфортных школ строится на левом берегу.

"Это и понятно, город, конечно, строится в сторону левого берега – новый город, новые школы. Но я хотел бы обратить внимание, что такие комфортные школы надо строить и в старом городе, строить надо на окраинах нашего города (…), чтобы мы нивелировали исторически сложившееся, скажем так, неравенство между жителями нашего города, между старым и новым городом.

А то так получается, что в старом городе, на окраинах живут люди второго сорта. Так не должно быть. Именно сейчас складывается такое впечатление", – отметил он.

Ранее руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев заявил, что в городе в целом планируется строительство 23 новых школ в рамках проекта "Комфортная школа".

"Все участки были согласованы и утверждены руководством города, всего планируется строительство 23 школ", – заявил спикер.

Судя по представленным им данным, 16 школ будут построены на левом берегу.

В начале ноября аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что свыше 100 земельных участков определили для строительства школ в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997294-oschuschenie-chto-v-starom-gorode-i-okrainah-zhivut-lyudi-vtorogo-sorta-deputat-o-shkolah-v-astane/