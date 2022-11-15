Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в казахстанских мегаполисах

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 15 ноября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидаются осадки. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно сообщению синоптиков, сегодня будет идти дождь, термометры покажут +8...+10 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Снег с дождем и усиление ветра ожидаются в Астане. В столице синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса, скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 17-22 м/с.

Почти такая же погода ожидается в Шымкенте - здесь также прогнозируют снег с дождем и сильный ветер скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Но столбики термометров в третьем мегаполисе поднимутся выше, чем в столице - до +6...+8 градуосв.

Напомним, накануне алматинские спасатели обратились к горожанам из-за объявленного в горах штормового предупреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997157-sneg-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/