"Дунете в кулек?": казахстанцев рассмешил способ полицейских проверки на трезвость (видео)

Кулек из бумаги. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Казахстанцев рассмешил способ проверки полицейскими наличия алкогольного опьянения у водителя. Отмечается, что видео было снято в городе Алтае. Его прокомментировали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В кадре был запечатлен полицейский, который сворачивал в кулек листок бумаги, а потом попросил подышать в него автоледи.

"Нет запаха. Просто убедился, что трезвая, и все", - пояснил страж порядка.

"Дунете в кулек? Не понимаем, зачем МВД тратится на алкотестеры и наркологии, когда есть более экономные способы проверки на трезвость. Вот, к примеру, полиции города Алтая для этого достаточно листа бумаги. Алкулек", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Пользователей рассмешила ситуация.

"Я в кулак дул один раз, о чем вы", "Кулекстер", "Все средства хороши, но этот гениален", "Кулек - сертифицированное алтайской полицией оборудование для определения степени опьянения", - иронизируют комментаторы.

В ДП Восточно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что но данному факту назначено служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997108-dunite-v-kulek-kazahstantsev-rassmeshil-sposob-politseyskih-proverki-na-trezvost-video/