"Каждый день начинаем с молитвы": алматинка просит собрать деньги на операцию для сына

Ханали. Фото: из личного архива

Ханали Махатов родился без одного ушка. Сейчас слух мальчика снижается, и каждый день есть риск потерять его вовсе. Родители трехлетнего малыша нашли доктора в США, который сможет не только сохранить слух ребенка, но и сделать реконструкцию ушка. Но на это нужно почти сто тысяч долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ханали - один из двойняшек, родившихся в семье алматинки Айгуль Джаксибековой и ее супруга. На седьмом месяце беременности Айгуль на УЗИ узнала о том, что у одного из детей задержка внутриутробного развития. Но самым тяжелым и страшным она называет тот момент, когда после родов ей принесли ребенка, у которого не было одного ушка.

Малышу поставили диагноз "микротия и атрезия слухового прохода". На пятый день мальчику провели обследование, но врачи не могли сказать точно, слышит ли ребенок правым ухом или нет.

"После выписки мы поставили малыша на учет к сурдологу и каждые 3-4 месяца проводили аудиограмму, тимпанометрию. Слух на тот момент составлял 50-60%, но, к сожалению, с каждым разом он снижается. Мы очень боимся, что наш малыш может потерять слух.

В Казахстане нет специалистов, которые смогли бы нам помочь. Поэтому мы вынуждены обращаться к зарубежным опытным врачам из Colifornia Ear Institute, США, к отохирургу Джозефу Роберсону, который будет проводить операцию. За один этап сыну смогут восстановить слух, открыв отверстие в ухе, которого нет, и сделать реконструкцию ушной раковины из собственных хрящей", - говорит мама.

Однако счет на операцию очень большой для семьи - 99 000 долларов или 47 млн тенге. На сегодня из этой суммы собрано только 102 тысячи тенге. Айгуль работает помощником бухгалтера, ее супруг занимается доставкой.

"Каждый наш день начинается с молитвы о здоровье нашего сыночка. Самое страшное, что при недоразвитии слуховых каналов внутри зачастую образуется холестеатома (опухоль). Если ее вовремя не извлечь, она может разрастись и задеть здоровые костные ткани, тем самым разрушая стенки каналов лицевого нерва.

В худшем случае это приведет к асептическому менингиту и отиту головного мозга. Поэтому у нас очень мало времени, мы не должны допустить этого", - говорит женщина.

Она просит всех неравнодушных сограждан помочь по 500, 1000, 2000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8712 3432 (Айгуль Д.)

Halyk: 4390 8782 1177 6389

Тел.: +7 707 887 26 86

Instagram: @help-hanali2019

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997107-kazhdyy-den-nachinaem-s-molitvy-almatinka-prosit-sobrat-dengi-na-operatsiyu-dlya-syna/