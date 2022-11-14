Минэкологии: Количество погибших тюленей на Каспии достигло 141

Тюлень. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэкологии Сериккали Брекешев на правчасе в мажилисе рассказал, когда будет завершено расследование факта массовой гибели тюленей на Каспии, передает корреспондент NUR.KZ.

Брекешев отметил, что каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана.

"7 ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать.

Результаты анализов в течение месяца будут готовы. Одно из предположений – возможно, был выброс сероводорода. Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей", — отметил он.

По его данным, в Каспийском море находится более 300 тысяч особей тюленей.

"Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия", — добавил министр.

По его словам, его ведомством также ведется работа по определению массовой гибели рыбы на Капчагайском водохранилище.

"Общий объем – порядка 18 тонн, сейчас также проводятся анализы. Соответствующими органами были возбуждены уголовные дела", — резюмировал глава Минэкологии.

Напомним, более ста мертвых тюленей обнаружили 7 ноября на побережье Каспия между селом Баутино и городом Форт-Шевченко. Спустя несколько дней специалисты нашли на берегу моря в Мангистауской области еще 40 туш тюленей.

О массовой гибели тюленей и рыб в Каспийском море высказывался недавно президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997056-minekologii-kolichestvo-pogibshih-tyuleney-na-kaspii-dostiglo-141/