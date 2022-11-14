Опрос NUR.KZ: рост цен на какие товары и услуги наиболее сказался на вашем бюджете?

Мужчина с конвертом в руках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Цены на многие товары в Казахстане продолжают расти. Жители страны порой мрачно шутят о том, что, приходя в магазин, видят эти ценники в последний раз. Намекая, что к следующему походу за продуктами они снова изменятся, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, что в октябре рост цен побил очередной рекорд. Казахстанцы отмечают подорожание сахара, мяса, молочных продуктов. К тому же, они ожидают, что цены и дальше будут расти.

Кроме того, третий квартал 2022 года показал сильное снижение размера средней номинальной заработной платы в Казахстане — теперь она составляет 299 782 тенге.

Мы решили узнать у наших читателей, рост цен на какие товары и услуги наиболее сказался на вашем бюджете?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997018-opros-nurkz-rost-tsen-na-kakie-tovary-i-uslugi-naibolee-skazalsya-na-vashem-byudzhete/