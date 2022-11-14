Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник

Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 14 ноября, в Астане, Алматы и Шымкенте в течение дня будет наблюдаться плюсовая температура воздуха. В некоторых из мегаполисов ожидается сильный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня пройдет снег с дождем, тем не менее за день возможны прояснения. Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, а ночью – 0…-2 градуса. В течение дня в столице ожидается сильный ветер. Его скорость будет доходить до 15-20 м/с, а порывы – до 25 м/с.

В Алматы сегодня будет тепло, без осадков. Возможна небольшая облачность. Термометры покажут +9…+11 градусов днем и 0…+2 градуса – ночью. В южной столице сегодня, напротив, почти безветренная погода – 0-5 м/с.

В Шымкенте в понедельник прогнозируется дождь. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, а ночью немного похолодает – до +5…+7 градусов. Здесь также ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Напомним, что сегодня в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось о прогнозируемых сильных осадках и ветре.

Так, на большей части Туркестанской области завтра днем будет дождь, в горных районах – сильные дождь и снег. На юге, западе в центре, а также в горных районах – туман. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, а на горных перевалах – до 30 м/с и более.

В Жамбылской области, 14 и 15 ноября прогнозируются осадки. На севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, а также в Таразе – 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14 ноября – временами 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996981-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/