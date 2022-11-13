Мать школьника, толкнувшего учительницу в Атырау, оштрафовали

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В середине октября стало известно о том, что в Атырау школьник толкнул учителя, из-за чего она упала и получила травму. По решению суда мать семиклассника была оштрафована, передает портал "Мой город".

Напомним, что 11 октября в одной из школ Атырау во время сдачи СОР (суммативное оценивание за раздел) по истории учительница спросила семиклассника, почему он не выполняет задание. В ответ подросток грубо толкнул педагога – женщина упала на пол и получила гематому правой руки.

Сегодня стало известно, что дело в отношении матери ребенка рассмотрел Специализированный межрайонный суд Атырауской области по делам несовершеннолетних. Ее обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

"При признании вины суд вправе сократить сумму административного штрафа на 30%. Постановлением суда родитель несовершеннолетнего признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге, что составляет 30% от суммы штрафа, предусмотренного санкцией вмененной статьи", – сообщили изданию в пресс-службе суда.

Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996972-mat-shkolnika-tolknuvshego-uchitelnitsu-v-atyrau-oshtrafovali/