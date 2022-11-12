Дождь со снегом ожидаются в одном из крупнейших городов Казахстана

Женщина под зонтом. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 12 ноября. В одном из мегаполисов ожидаются дождь со снегом. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 12 ноября специалисты прогнозируют переменную облачность, дождь со снегом. Температура воздуха днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Скорость ветра: 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы в субботу может быть переменная облачность. Дневная температура составит +6+8 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте 12 ноября также вероятна переменная облачность. Днем температура воздуха прогреется до +6+8 градусов. Скорость ветра: 5-10 метров в секунду.

Напомним, в пятницу в столице тоже были снег и ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996785-dozhd-so-snegom-ozhidayutsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/