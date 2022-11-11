Девушка с поддельным VIP-пропуском от МВД записала видео с извинениями

Девушка со скандального видеоролика. Кадр из видео: Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Молодая девушка со скандального видеоролика, разлетевшегося по Казнету, попросила прощения за свои действия. Она также заявила, что у нее нет знакомых или влиятельных родственников.

Ранее в Сети распространился видеоролик с участием "учительницы гимназии из Каскелена", которая якобы имеет VIP-пропуск от МВД РК, продает водительские права, ездит по встречной полосе и совершает другие нарушения.

На ролик отреагировали в полиции Алматинской области. Девушку привлекли к административной ответственности. Кроме того, она, как выяснилось, не имеет отношения к учреждениям образования и не имеет "VIP-пропуска от МВД".

Полицейские отыскали нарушительницу. Она публично принесла свои извинения казахстанцам. Видеороликом с извинениями поделились в Департаменте полиции Алматинской области.

"Я понимаю, что мои действия в том ролике были неправильными и я приношу за это извинения. Вину признаю полностью. Обещаю, что впредь такое не повторится. Наряду с этим подтверждаю, что учителем не работаю и у меня нет влиятельных родственников", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996682-devushka-s-poddelnym-vip-propuskom-ot-mvd-zapisala-video-s-izvineniyami/