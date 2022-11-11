Оскорблявшего полицейских костанайца отправили на принудительное лечение

Водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Костанае получила продолжение история о водителе, оскорблявшем полицейских. Сначала мужчину приговорили к административному аресту, а после признали невменяемым и лишили водительских прав, сообщается на официальном сайте суда Костанайской области.

Еще в середине июля в районе городского пляжа в Костанае полицейские остановили водителя М., который разъезжал на авто без госномеров. Когда стражи порядка стали оформлять протокол, молодой человек начал выражаться нецензурной бранью и оскорблять полицейских, а затем попытался скрыться.

Его все же задержали и составили на него административный протокол. За езду без госномеров административный суд приговорил мужчину к двум суткам ареста, сам задержанный извинился перед полицейскими и горожанами.

Несмотря на извинения, за оскорбление полицейских при исполнении в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Об итогах расследования этого дела рассказали в суде.

Согласно заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, М. совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости.

В итоге суд прекратил производство по уголовному делу, а в отношении мужчины назначили принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства.

Помимо этого, на основании невменяемости гражданина М. его лишили водительских прав.

"Установленный у ответчика диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности - в частности, работ, связанных с источником повышенной опасности - и запрещает управлять транспортным средством", - пояснили в суде.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996678-oskorblyavshego-politseyskih-kostanaytsa-otpravili-na-prinuditelnoe-lechenie/