Астанчанин 99 раз позвонил в полицию и был наказан

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские столицы установили личность мужчины, который с начала этого года 99 раз звонил по номеру 102. Он признался, что при совершении звонков был в нетрезвом состоянии, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, все звонки жителя Астаны были незамедлительно отработаны. Но только единичные звонки в 99 случаях были действительно о происшествиях, где требовалось вмешательство полиции. Большая часть звонков мужчины была ложной.

При этом на каждый вызов, как сообщается, выезжали комплексные силы полиции, а в некоторых случаях даже следственно-оперативные группы.

К примеру, однажды астанчанин несколько раз позвонил по номеру 102 в 04:24 утра и заявил, что рядом с супермаркетом по проспекту Абая якобы ходит неизвестный мужчина с ножом и кидается на людей. Когда на место по его вызову прибыли полицейские, факт не подтвердился.

Вскоре его личность установили. Астанчанин дал признательные показания и рассказал, что, совершая звонки, находился в нетрезвом состоянии. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статье 438 "Заведомо ложный вызов спецслужб" КРКобАП с наложением штрафа в размере 30 МРП (91,8 тыс. тенге).

Кроме того, на него составлен административный протокол по статье 440 КРКобАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). В настоящее время ДП Астаны готовит материал в гражданский суд для взыскания ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996634-astanchanin-99-raz-pozvonil-v-politsiyu-i-byl-nakazan/