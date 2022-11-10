Антикор прокомментировал нахождение своих сотрудников в казино

Тасовка карт. Иллюстративное фото: pexels.com

В Агентстве по противодействию коррупции прокомментировали документ прокуратуры Алматинской области, появившийся в Сети, в котором говорится, что несколько сотрудников Антикора посещали казино, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно письму, зафиксировано посещение казино тремя сотрудниками Антикоррупционной службы. В первом случае по результатам проведенной проверки установлено, что одно из указанных лиц - бывший сотрудник, который был уволен из органов Антикоррупционной службы другого региона и на момент посещения игорного заведения работал в частной организации", — сообщили в Антикоре.

Во втором случае, отмечается в ответе ведомства, сотрудник посещал казино из-за проведения официальных оперативно-розыскных мероприятий. Оплату за игру он не вносил и пробыл в казино 10 минут - это подтверждают записи с видеокамер, говорится в ответе.

"В третьем случае выяснилось, что неизвестное лицо при посещении казино предоставило персональные данные одного из действующих сотрудников Антикоррупционной службы, который в тот момент находился в другом городе по месту прохождения службы. Факт фальсификации подтвержден фото- и видео записями. Администрацией казино сейчас проводится внутренняя служебная проверка. Личность лица устанавливается", — заявили в Антикоррупционной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что, согласно документу прокуратуры, 305 работников различных госорганов из нескольких регионов в период несения службы потратили на азартные игры 507 млн тенге.

Глава Миннацэкономики РК Алибек Куантыров выразил мнение, что чиновники тратят личные средства. А замгенпрокурора Асет Чиндалиев отмечал, что в отношении игроков-чиновников будут приняты самые жесткие меры. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов тоже комментировал ситуацию, сообщив, что по фактам идет проверка. Расследование проводится и по военнослужащим, которые тоже были замечены в казино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996580-antikor-prokommentiroval-nahozhdenie-svoih-sotrudnikov-v-kazino/