Как в Казахстане будут бороться с частыми авариями на промобъектах, объяснил Смаилов

Рабочий в шахте. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Премьер-министр Алихан Смаилов на пленарном заседании сената рассказал о планах внести поправки в законодательство о промышленной безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина указал на важность соблюдения требований промбезопасности и технологической дисциплины на опасных промышленных объектах.

"Мы сейчас ведем разработку новых норм по совершенствованию законодательства в части промбезопасности. Они направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей таких производств, на усиление мер контроля со стороны государства, на законодательное закрепление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опасных производств в объеме не менее 1% от совокупного дохода этих компаний", — добавил он.

В планах также – пересмотр, актуализация требований по промбезопасности с учетом новых технологий и внесение изменений в административный, уголовный и предпринимательский кодексы и в закон "О гражданской защите".

"Что касается аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования в части необходимости выделения и вложения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов - 37 млрд тенге. Ранее таких обязанностей не было. Мы планируем такие же дополнительные требования и усиление обязательств в отношении и других недропользователей", — резюмировал Смаилов.

Напомним, что 3 ноября в городе Шахтинск Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров.

На трагический инцидент отреагировал глава государства. Токаев подчеркнул, что аварии на предприятиях АМТ "приобрели системный характер".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996538-kak-v-kazahstane-budut-borotsya-s-chastymi-avariyami-na-promobektah-obyasnil-smailov/