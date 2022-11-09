Токаев и Димаш вошли в список 500 самых влиятельных мусульман

Иллюстративное фото: STR/AFP/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген попали в ежегодный список 500 самых влиятельных мусульман мира. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Димаш.

"В ежегодном выпуске издания "The Muslim 500", наряду с такими громкими именами, как президент Казахстана Касым -Жомарт Кемелевич Токаев, Верховный имам Аль-Азхар Шейх Ахмад ат-Тайеб, впервые появилось имя Димаша Кудайбергена", – говорится в публикации.

Как сообщил Димаш Кудайберген, издание ежегодно определяет имена 500 самых влиятельных мусульман в мире, которые имеют культурную, идеологическую, финансовую, политическую или иную власть, достаточную, чтобы произвести изменения, имеющие значительное влияние на мусульманский мир.

Он добавил, что горд попасть в данный список.

А вот что написали авторы самого рейтинга:

"Казахстан. Димаш (Динмухаммед Канатулы Кудайберген). Певец, автор песен и мультиинструменталист с широким вокальным диапазоном, простирающимся от баса до сопрано. За одну ночь он стал сенсацией в Китае после появления в популярном певческом шоу и с тех пор он обрел известность, заслужил крупные певческие награды в Китае, России,в Дубае и в своей родной стране Казахстане. Он известен благотворительной деятельностью в своей стране. А его родной город Актобе недавно объявил о создании музея в его честь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996449-tokaev-i-dimash-voshli-v-spisok-500-samyh-vliyatelnyh-musulman/