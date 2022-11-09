Предприимчивая жительница ВКО получала пенсию от двух стран
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Предприимчивая жительница Восточного Казахстана около года получала пенсию от двух стран. Факт двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. Установить факт двойного гражданства удалось полицейским при проведении сверки с акиматом района Алтай.
Стражи порядка выяснили, что в прошлом году 74-летняя женщина приобрела гражданство иностранного государства по Красноярскому краю и оформила российский паспорт, однако не сообщила об этом.
Более того, почти год она получала пенсионные выплаты от двух стран. Жительницу ВКО привлекли к административной ответственности по ст.496 ч.2 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о гражданстве). Суд наложил на нее взыскание в виде штрафа в 200 МРП (более 600 тыс. тенге).
В данное время казахстанские документы изъяты, также зарегистрирована утрата гражданства РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996419-predpriimchivaya-zhitelnitsa-vko-poluchala-pensiyu-ot-dvuh-stran/