Семейчанин разъезжал на автомобиле с нарисованными госномерами (видео)

Нарисованные номера. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Житель Семея разъезжал на автомобиле с нарисованными госномерами. Его заметили на одной из улиц областного центра. Транспортное средство водворили на штрафстоянку. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что один из водителей в Семее соорудил государственный номер из листа бумаги. Машину заметили на одной из улиц областного центра.

По данному факту был установлен 28-летний владелец Daewoo Nexia. В отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.590 КоАП РК (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков).

Транспортное средство стражи порядка водворили на штрафстоянку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туркестанской области придумали хитрый способ нарушать правила дорожного движения и не платить штрафы. Для этого автолюбитель изменил букву госномера и вместо него рассчитываться должен был другой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996401-semeychanin-razezzhal-na-avtomobile-s-narisovannymi-gosnomerami-video/