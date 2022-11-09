Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы

Патрульная машина. Иллюстративное фото: Polisia.kz

С 9 ноября полиция Алматы перешла на усиленную охрану общественного порядка. На улицах и других общественных местах увеличена плотность полицейских нарядов, включая пешие, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Усиленный вариант несения службы алматинских полицейских связан с проведением оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

Цель мероприятия - поддержание должного общественного порядка, предупреждение, пресечение правонарушений на улицах и в других общественных местах города.

"В рамках “Нулевой терпимости к правонарушениям” сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере", - гласит сообщение.

Одновременно с этим, оперативное подразделение ДП Алматы проводит работу по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.

Ранее МВД предупредило казахстанцев об уголовном наказании за ложные сообщения о терроризме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996387-politsiya-almaty-pereshla-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/