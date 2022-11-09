Завершился коридор затмений: жители Земли показали фотографии "кровавой Луны"

"Кровавая Луна" в Китае. Фото: Zou Xunyong/VCG via Getty Images

Накануне жители разных уголков Земли могли наблюдать удивительное явление - полное лунное затмение. Пользователи Сети поделились фотографиями "кровавой Луны".

Это явление завершило коридор затмений – он начался в октябре. Подобное можно будет наблюдать только через несколько лет – в марте 2025 года.

Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на Луну и окрашивая ее в багровый цвет. Отсюда и происходит название ­– "Кровавая". Поскольку это явление происходит нечасто, оно вызывает огромный интерес.

Некоторым удалось сделать эффектные снимки "кровавой Луны".

Ранее жители Казахстана поделились кадрами масштабного солнечного затмения, которое происходило 25 октября. В последний раз такое явление наблюдалось 14 лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996363-zavershilsya-koridor-zatmeniy-zhiteli-zemli-pokazali-fotografii-krovavoy-luny/