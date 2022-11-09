Дела о ДТП со смертельным исходом хотят передать суду присяжных в Казахстане

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли проект закона, которым предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил проект закона председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов.

По его словам, суд присяжных играет важную положительную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса: равноправие, состязательность сторон и презумпция невиновности.

"Суд присяжных введен в Казахстане с 1 января и существует уже 15 лет. Сегодня судьи присяжных выносят оправдательные приговоры до 10% от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2%.

По делам, подсудных суду присяжных, качество досудебного расследования более лучше, в судебном разбирательстве стороны более активны. Проектом закона предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений", - добавил спикер.

Речь идет о таких преступлениях, как:

Принуждение к изъятию тканей и органов человека;

Пытки;

Рейдерство;

Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц;

Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия;

Незаконная охота;

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц;

Нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

Управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

Всего суд присяжных, в случае принятия проекта закона в нынешнем виде, будет рассматривать 44 состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996353-dela-o-dtp-so-smertelnym-ishodom-hotyat-peredat-sudu-prisyazhnyh-v-kazahstane/