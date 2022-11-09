Дождь и снег ожидаются сегодня в мегаполисах Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Осадки в виде дождя и снега пообещали синоптики в Алматы и Астане сегодня, 9 ноября. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем будет находиться на уровне 0…-2 градуса. При этом скорость ветра увеличится до 7-12 м/с.

Алматинцев ждет дождливый день. В южной столице похолодает - столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте в среду прогнозируется переменная облачность. Осадков, согласно прогнозам, не ожидается. Днем в мегаполисе немного потеплеет - температура воздуха составит +5...+7 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996315-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-segodnya-v-megapolisah-kazahstana/