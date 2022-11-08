Почти 2 тонны рыбы незаконно перевозили в пассажирском автобусе в Жетысуской области

Контрабандную рыбу изъяли в Жетысуской области. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В пассажирском автобусе на трассе "Алматы – Оскемен" было найдено почти 2 тонны рыбы разного вида, которая перевозилась незаконно. Груз изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

Отмечается, что на автодороге "Алматы – Оскемен" полицейские остановили рейсовый автобус, в багажном отсеке которого обнаружили около двух тонн рыбы без каких-либо разрешительных документов на добычу и провоз.

По данным полиции, незаконный груз изъят и направлен в приемный пункт.

"Изъято 1783 килограмма рыбы разных пород. Их пытались незаконно провезти в пассажирском автобусе сообщением "Ушарал – Алматы". Собранный по факту материал направлен в "Балхаш-Алакольскую межобластную рыбную инспекцию" для принятия соответствующих мер к владельцу груза и водителю автобуса", – сообщили в полиции.

Указанная организация осуществляет государственный контроль и надзор в области рыбного хозяйства по Балхаш-Алакольскому бассейну.

Напомним, 3 ноября стало известно, что на Капшагайском водохранилище в Алматинской области погибло несколько сотен килограммов мальков. На следующий день сообщалось о том, что на Капшагае нашли еще несколько тонн мертвой рыбы.

Для выяснения причин гибели рыбы была создана межведомственная комиссия.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 328 УК РК "Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения". В настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам", - говорится в сообщении ведомства", – сообщали в Балхаш-Алакольской инспекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996295-pochti-2-tonny-ryby-nezakonno-perevozili-v-passazhirskom-avtobuse-v-zhetysuskoy-oblasti/