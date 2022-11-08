Временный ЦОН для иностранцев перестал работать в Алматы

Россияне ждут очереди. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с сегодняшнего дня завершил работу временный ЦОН в Жетысуском районе, который функционировал для выдачи ИИН иностранным гражданам, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в филиале корпорации "Правительство для граждан", усиленный ЦОН прекращает работу.

"В связи с притоком иностранных граждан, в целях снижения нагрузки на ЦОНы Алматы был открыт усиленный ЦОН в микрорайоне "Кулагер" по получению ИИН иностранным гражданам. В настоящее время, в связи с уменьшением количества получателей ИИН со стороны иностранных граждан, с 8 ноября будет закрыт усиленный ЦОН города Алматы", - рассказали в пресс-службе филиала.

Там отметили, что теперь иностранные граждане могут обратиться за получением ИИН в любой ЦОН или отделения "Банк ЦентрКредит".

Напомним, в конце сентября из-за объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации в Казахстан приехали граждане соседней страны. В Алматы был организован временный ЦОН, где собирались огромные очереди, а россияне делились своими историями переезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996239-vremennyy-tson-dlya-inostrantsev-perestal-rabotat-v-almaty/