Сообщение о выдающем кредиты "экономисте из Франции" рассылают мошенники в Казнете

Телефон на столе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp среди казахстанцев распространилось сообщение якобы от имени экономиста из Франции, который готов дать в кредит несколько миллионов тенге. Сообщается, что это очередной способ мошенничества, передает StopFake.

Согласно схеме, злоумышленники просят связавшуюся с ними по мессенджеру потенциальную жертву внести вначале некий комиссионный взнос за оформление займа. После этого "кредит" якобы будет выдан.

Сообщение "экономиста из Франции" в WhatsApp. Фото: stopfake.kz

Однако после внесения жертвой денежного взноса связь с "французским экономистом" внезапно обрывается.

Сообщается, что подобная схема обмана распространена во многих странах. К примеру, в 2019 году число жертв подобного обмана через мессенджеры и соцсети в Сингапуре достигло 692 человек. Сумма ущерба при этом составила 2,2 миллиона долларов.

Ранее в Казахстане опровергли фейк об опасности пересылаемых в WhatsApp картинок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995997-soobschenie-o-vydayuschem-kredity-ekonomiste-iz-frantsii-rassylayut-moshenniki-v-kaznete/