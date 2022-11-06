Давка в возле ТД в Шымкенте: владелец магазина попросил прощения

Владелец магазина. Кадр из видео: otyrar.kz

Накануне в Шымкенте возле одного из торговых домов произошла давка. Как оказалось, люди столпились из-за акции по продаже одежды - организатор этой акции после записал видеообращение и извинился.

Владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам. В результате произошло массовое скопление людей.

Как сообщает Otyrar, на место прибыли участковые инспекторы опорного пункта, они восстановили и обеспечили общественный порядок.

Владелец магазина принес свои извинения. Он пообещал, что в следующий раз предупредит компетентные органы, если решит провести подобную акцию еще.

Также предприниматель попросил прощения у горожан.

Сообщается, что он будет привлечен к админстративной ответственности.

Напомним, что в полиции Шымкента прокомментировали произошедшую накануне давку возле одного из ТД города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995946-davka-v-vozle-td-v-shymkente-vladelets-magazina-poprosil-proscheniya/