Скончался известный деятель общественного здравоохранения Кайрат Беркинбаев

Кайрат Беркинбаев. Фото: Министерство здравоохранения РК

Не стало известного деятеля общественного здравоохранения Кайрата Беркинбаева - он скончался на 57-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК.

"Сегодня на 57-м году жизни преждевременно скончался известный деятель общественного здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса "ОҚ-ЖЕТПЕС" Кайрат Шералиевич Беркинбаев", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

"Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор, будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана", - отметили в Минздраве.

Трагическую новость также сообщили в официальном Instagram-аккаунте лечебно-оздоровительного комплекса.

Стоит отметить, что в 2019 году в канун Дня Независимости Казахстана Беркинбаев был награжден государственной наградой орденом "Барыс" ІІІ степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995941-skonchalsya-izvestnyy-deyatel-obschestvennogo-zdravoohraneniya-kayrat-berkinbaev/