Пятерых жителей Уральска наказали за незаконную сдачу жилья иностранцам

Новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пятерых жителей Уральска оштрафовали за незаконную сдачу жилья иностранным гражданам. Еще нескольким десяткам людей грозит административное наказание.

Как рассказали корреспондентам телеканала "Астана" в департаменте госдоходов ЗКО, некоторых нарушителей выявили полицейские в ходе специальных рейдов. Но чаще о таких фактах в полицию сообщали анонимы.

После объявления в России частичной мобилизации в Казахстан прибыли тысячи граждан соседнего государства. На фоне наплыва россиян в стране резко взлетели цены на такси и аренду жилья. Некоторые казахстанцы решили этим воспользоваться.

По данным телеканала, выявлено 70 казахстанцев, которые зарабатывали на приезжих и не платили налоги. Осуждены пять человек, они заплатили по 45 тысяч тенге штрафа.

"По этим налогоплательщикам составлены административные материалы и направлены в суд. Также хотим сообщить, что данные нарушения, согласно 463 статье Кодекса об административных нарушениях, влекут за собой штраф в размере 15 МРП (45 тыс. тенге)", - сообщил главный специалист ДГД по ЗКО Абылай Малаев.

Отмечается, что в Уральске остались проживать около 2,5 тыс. россиян. Между тем ситуация на границе давно стабилизировалась, а цены на жилье по всей стране начали снижаться.

В Уральске сейчас ежемесячная аренда квартиры стоит от 50 до 100 тысяч тенге. Тем не менее, работа по выявлению нелегально предоставляющих кров и извоз продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995835-pyateryh-zhiteley-uralska-nakazali-za-nezakonnuyu-sdachu-zhilya-inostrantsam/