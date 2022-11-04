Еще 3 тонны мертвой рыбы нашли на Капшагае. Возбуждено уголовное дело (видео)

Рыбы. Иллюстративное фото: pixabay.com

По факту гибели нескольких тонн рыбы на Капшагайском водохранилище возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства в своем Instagram-аккаунте.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена мертвая рыба на берегу Капшагая. Тогда же на место гибели мальков направилась межведомственная комиссия.

Сейчас специалисты выясняют причины гибели рыбы. Отмечается, что результаты гидрохимического анализа будут известны через 3 дня, а результаты токсикологического и ихтиопатологического анализа – через 1 месяц.

В инспекции добавили, что общий вес погибшей рыбы, найденной на берегу Капшагая 2 ноября, составил 1232 кг.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 328 УК РК "Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения". В настоящее время ведется подсчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что позже на другом участке также была найдена мертвая рыба. Сейчас на месте обнаружения рыбы находятся сотрудники инспекции, местного исполнительного органа, департаментов экологии и полиции, природоохранной прокуратуры.

Предварительно, на втором участке обнаружено порядка 3 тонн мертвой рыбы.

"Инспекцией создается штаб по выяснению причин гибели молоди рыбы, в который будут включены все компетентные и заинтересованные органы. Мониторинг акваторий водохранилища и его береговой полосы продолжается", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995832-esche-3-tonny-mertvoy-ryby-nashli-na-kapshagae-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-video/