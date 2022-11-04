Более 53 млн тенге вернули казахстанцам, купившим "японские" массажные накидки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцев призвали не посещать презентации массажных накидок китайского производства, которые выдают за товары из Японии. Соответствующее сообщение опубликовал Департамент по защите прав потребителей ЗКО в Instagram.

Как рассказали в департаменте, с начала 2022 года к ним обратилось большое количество граждан, которые пожаловались на компании, продавшие им массажные накидки китайского производства под видом товаров из Японии. Причем за стоимость, в 10 раз превышавшую реальную цену товара.

"Департаментом уже оказано содействие в судебном порядке в возврате денежных средств более 70 заявителям с таких компаний, как Akdeer, Vip Events, AiSap и др. Общая сумма возврата денежных средств составила 53 млн тенге.

Несмотря на размещение статей в печатных СМИ и социальных сетях, выступления на телеканалах города, в государственный орган все еще поступают обращения от граждан по вышеуказанному вопросу", - гласит сообщение.

В ведомстве добавили, что 3 ноября один из журналистов и общественный деятель сорвали в Уральске презентацию компании, продававшей китайские массажные накидки по неоправданно высокой цене. Прибывшая на место полиция проверила документы представителей компании и выяснила, что лишь один из них является гражданином Казахстана. Все остальные - граждане России.

Отмечается, что на презентацию, сорванную в итоге неравнодушными горожанами, пришли 15 человек. Часть из них - пенсионеры.

Ранее мы уже рассказывали, как мошенники завлекали пенсионеров обещаниями оздоровительного массажа, а в итоге на ничего не подозревающих граждан оформляли кредиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995793-bolee-53-mln-tenge-vernuli-kazahstantsam-kupivshim-yaponskie-massazhnye-nakidki/