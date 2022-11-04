Монеты в честь 100-летия Маншук Маметовой выпустили в Казахстане

Монета в честь 100-летия Маншук Маметовой. Фото: Нацбанк РК

Новые коллекционные монеты выпустил в честь 100-летия Маншук Маметовой Национальный банк Казахстана, сообщается на официальном сайте центрального банка страны.

Коллекционные монеты "MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL" входят в серию "Выдающиеся события и люди". Они выпущены в обращение сегодня, 4 ноября.

Данная монета выпущена к 100-летию героя Советского Союза Маншук Маметовой.

Монета. Фото: Нацбанк РК

На лицевой стороне (аверсе) в центральной части изображен герб страны, слева и справа от него – элементы национального орнамента. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части расположен скульптурный портрет Маншук Маметовой, слева от него – золотая звезда Героя СССР, а также надписи "1922" и "2022", обозначающие год рождения и юбилейную дату. Справа стилизованное изображение карты и надпись: "Невель" – город, где, совершив свой подвиг, погибла Маншук Маметова". В верхней части монеты находится стилизованный текст справки представления к высшей государственной награде – "герой Советского Союза".

По информации НБК, данные монеты изготовлены из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов.

Тираж составляет 15 тыс. штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", — напомнили в Нацбанке.

Уточнение по дате начала продаж НБК пообещал отдельно сделать на своем официальном сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995767-monety-v-chest-100-letiya-manshuk-mametovoy-vypustili-v-kazahstane/