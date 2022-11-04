Снегопад, дожди и метель обещают казахстанцам синоптики в ближайшие дни

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 5 по 7 ноября. По данным специалистов, в этот период на большей части страны ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Отмечается, что на погоду в Казахстане в ближайшие дни будут оказывать влияние Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Из-за этого почти по всей республике сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, а на северо-западе, севере и в центре страны ожидается выпадение снега.

Метеорологи предупреждают также, что 5 ноября в СКО ожидается сильный снегопад, 6 ноября в ВКО и 7-8 ноября в южных областях страны – сильные осадки в виде дождя и снега.

В целом по республике в эти дни ожидаются туман, гололед, порывистый ветер, в северной половине – метель.

Прекращение осадков к 7 ноября обещают синоптики жителям западных областей.

Температура воздуха в ближайшие три дня будет складываться в следующем диапазоне:

на западе: ночью – -5...+5 градусов, днем – постепенное понижение до -2...+5 градусов;

на северо-западе, севере небольшое понижение: ночью – до 0...-8 градусов, днем – до -5...+2 градусов;

на востоке небольшое понижение: ночью – до -7...+2 градусов, днем – до -3...+5 градусов;

в центре ночью ожидается температура в районе 0...-8 градусов, днем – от -3 до +5 градусов;

на юге: ночью – 0...+10 градусов, днем – +3...+12 градусов;

на юго-востоке: ночью – 0...+8 градусов, в горных районах – от +3 до +8 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995748-snegopad-dozhdi-i-metel-obeschayut-kazahstantsam-sinoptiki-v-blizhayshie-dni/