Полицейские ловили двух свиней в Усть-Каменогорске

Место событий. Кадр из видео: со страницы instagram.com/eastkazpolice

Забавный случай произошел в Усть-Каменогорске. Там полицейским пришлось устроить погоню за двумя свиньями, которые бегали по улице. Об этом сообщается на официальной странице ДП Восточно-Казахстанской области в Instagram.

Курьезный инцидент попал на видео. Стражи порядка рассказали, что 3 ноября около 11.40 часов 64-летний хозяин двух свиней нарушил требования их содержания, в результате чего они выбежали за улицу. Ловить животных пришлось полицейским. Их передали владельцу.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ст.408 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных). Правоохранители отметили, что по данной статье предусмотрен штраф в размере 3 МРП (более 9 тысяч тенге).

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске попала на видео погоня за пьяным водителем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995714-politseyskie-lovili-dvuh-sviney-v-ust-kamenogorske-video/