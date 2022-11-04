Ребенок упал с дерева и застрял в расщелине в СКО

Дерево. Иллюстративное фото: Catherine MacBride / Getty Images

Ногу 10-летнего мальчика из расщелины дерева пришлось вызволять спасателям Петропавловска. Специалисты с такой ситуацией столкнулись впервые, пишет МИА "Казинформ".

В ДЧС сообщили, что ребенок упал с дерева, а его нога оказалась зажатой в расщелине двух стволов. Самостоятельно вытащить ступню не получалось. Кроме того, ребенок жаловался на сильную боль.

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда прибыли на место. Для того чтобы оказать помощь, им потребовалось около минуты.

Действовать, как отметили в ДЧС, пришлось с ювелирной точностью: малейшая ошибка или перекос лап гидравлического инструмента, который они использовали в своей работе, могли стать причиной серьезной травмы.

Как признались сами сотрудники спасательного отряда, на подобный вызов они выезжали впервые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995697-v-sko-malchik-upal-s-dereva-ego-noga-zastryala-v-rasscheline-ponadobilas-pomosch-spasateley/