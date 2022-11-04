Десятки тысяч долларов в ручной клади пытался вывезти казахстанец в Грузию (видео)

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

30-летний гражданин Казахстана пытался незаконно вывезти из страны крупную сумму денег в инвалюте. Попытку пресекли сотрудники Департамента госдоходов по Атырауской области, сообщается на официальной Instagram-странице ДГД.

Как рассказали в ДГД, банкноты были обнаружены при досмотре ручной клади через рентгеновский телевизионный аппарат. Казахстанец, собиравшийся вылететь из Атырау в Кутаиси, пытался вывезти в ручной клади 67 тыс. долларов (31 млн тенге), 10 тыс. российских рублей (74 тыс. тенге) и 7 тыс. тенге.

По данному факту возбуждено административное дело по статье 545 КоАП РК – "Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза".

В ДГД напомнили, что еще в марте президент подписал указ, запрещающий вывозить из страны иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995693-desyatki-tysyach-dollarov-v-ruchnoy-kladi-pytalsya-vyvezti-kazahstanets-v-gruziyu-video/