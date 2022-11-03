Штормовые предупреждения объявили в 12 областях Казахстана

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Завтра, 4 ноября, в большинстве регионов Казахстана ожидается непогода. Синоптики предупредили жителей страны о туманах, гололеде, возможных низовых метелях и сильном ветре. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, а днем на севере и в центре региона порывы ветра до 15-20 м/с.

Также туманы прогнозируются завтра ночью и утром в городах Алматы и Кунаеве, на севере, юге и в центре Абайской области, а также в Семее, в горных районах Жетысуской области, в горных районах Жамбылской области и в городе Таразе.

Ночью и утром в Западно-Казахстанской области, в том числе и в городе Уральске ожидаются туман и гололед.

4 ноября жителей севера Актюбинской области предупреждают о гололедице на дороге.

На большей части Акмолинской области прогнозируются осадки, днем на западе области сильные осадки – дождь и снег. На севере, западе области, а также в Кокшетау на дорогах возможна гололедица. Ветер южный, юго-западный ночью на западе области, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере области порывы 23 м/с.

Днем 4 ноября в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области – туман.

Также в пятницу днем на большей части Северо-Казахстанской области вероятнее всего будет дождь и снегопад. На севере, западе, востоке области возможны гололед и низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. В Петропавловске прогнозируют дождь, снег и гололед.

Кроме того, завтра и на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на севере области сильные осадки в виде дождя и снега, а также гололед. На севере, западе, востоке области туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке, юге области возможны порывы ветра до 25 м/с. В Костанае ожидается гололед.

Добавим, что по данным синоптиков, в пятницу в Кызылординской области, на западе и севере Улытауской области, на востоке и в центре Актюбинской области, в районе Алакольских озер в Жетысуской области, на севере и в горных Туркестанской области, на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области возможен сильный ветер до 15-20 м/с.

Как обезопасить себя во время гололеда

В связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz.

При гололеде необходимо:

Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995659-shtormovye-preduprezhdeniya-obyavili-v-12-oblastyah-kazahstana/