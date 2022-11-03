Ребенок весом более 5 кг родился в Алматы

Наталья с новорожденной. Фото: УОЗ Алматы

В Алматы родился младенец весом 5100 грамм. Малыш, а точнее, девочка появилась на свет в роддоме №4. Сейчас мама и ребенок уже готовятся к выписке. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Управлении общественного здоровья города.

Врачи алматинку Наталью называют героиней - крупного ребенка она родила самостоятельно, несмотря на то, что в таких случаях, как правило, врачи прибегают к родоразрешению путем кесарева сечения. Акушеры принимали роды в присутствии полностью готовой операционной бригады, но кесарево сечение не понадобилось.

"У женщины наблюдалось многоводие, в случае самостоятельных родов имеются определенные риски для матери и ребенка. Острое осложнение при многоводии - выпадение пуповины, а это показание к экстренному кесареву сечению", — объяснила акушер-гинеколог родильного дома №4 Алматы Айнур Иманкулова.

Врачи говорят, что по УЗИ вес плода прогнозировался 4600-4800 грамм. Однако девочка оказалась еще крупнее. На свет она появилась 1 ноября в 05:30.

Сейчас Наталья и ее дочь готовятся к выписке. Девочку назвали Дарья. К слову, это четвертый ребенок в семье.

"Мне 38 лет, старшей дочери 11 лет, сыну 9 лет, еще есть маленький сын – 2,7 года, – и вот девочка Дарья – от слова дар, подарок. Бог подарил нам четверых детей. Старшая дочь у меня родилась тоже с крупным весом – 4 100 грамм. Даша тоже крупненькая, тяжеловато далась.

Спасибо нашим врачам за то, что помогли появиться на свет моей доченьке. Свою работу они делают хорошо, слаженно. Оказывается, труд акушеров очень тяжел, они герои", — рассказывает алматинка Наталья.

Однако, как говорят врачи, крупные младенцы теперь не редкость. Только в роддоме №4 с начала года появился на свет 621 ребенок с весом свыше 4 кг, 10 детей - с весом более 5 кг.

Доктора отмечают, что причины развития крупного плода состоят в наличии сахарного диабета у беременной, гемолитической болезни, которая возникает из-за резус-конфликта ребенка и его матери; наследственность, вторая и последующие беременности. Также роль может сыграть питание беременной - если женщина злоупотребляет углеводной пищей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995607-rebenok-vesom-bolee-5-kg-rodilsya-v-almaty/