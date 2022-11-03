Казахстанцы стали бояться открыток с пожеланиями в WhatsApp из-за мошенников

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане опровергли фейк об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp - об этом экспертов портала StopFake.kz попросили казахстанские пользователи Сети.

Юзеры были обеспокоены тем, что, якобы, отправляя друзьям изображения с пожеланиями доброго утра или спокойной ночи, пользователи передают свои персональные данные мошенникам.

Как подчеркнули авторы портала, эта теория - старый фейк. Она распространялась еще 2 года назад в России, Таджикистане и Индии.

В Казнет, как отметили фактчекеры, рассылка об опасности пересылаемых картинок пришла в начале 2022 года. Тогда информация рассылалась исключительно на русском языке, сейчас же фейк перевели на казахский язык и он обрел "вторую жизнь" среди пользователей.

До сих пор нет людей, персональные данные которых оказались бы в распоряжении мошенников из-за пересланной картинки в WhatsApp, отметили эксперты.

Кроме того, по их словам, нет никаких оснований полагать, что злоумышленники стали бы "прятать" вредоносное программное обеспечение во всех без исключения картинках с надписью "Доброе утро", или напротив, ограничились бы только ими, а не какими-либо другими.

В рассылке также говорится, что об опасности пересылки изображений официально предупредила организация с названием Shanghai International China News.

При этом не уточняется, что это за организация и чем она занимается. Из названия можно предположить, что это - средство массовой информации, однако ни телеканалов, ни новостных порталов с таким названием в КНР нет.

Кроме того, фактчекеры подчеркнули, что описываемый в рассылке принцип работы фишинга не совсем корректен.

"Злоумышленники, занимающиеся фишингом, как правило, создают поддельные незащищенные сайты и имитацией формы оплаты. Когда пользователь вводит туда данные своей карты, их могут видеть мошенники", — пояснили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995605-kazahstantsy-stali-boyatsya-otkrytok-s-pozhelaniyami-v-whatsapp-iz-za-moshennikov/