Разговаривали через дверь: полицейские спасли 4-летнего малыша от падения из окна в СКО

Полицейские. Фото с места событий: polisia.kz

Полицейские Северо-Казахстанской области уберегли ребенка от падения с пятого этажа - 4-летний малыш уже стоял на карнизе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сотрудники аппарата Управления МПС ДП СКО Сергей Земский и Ерболат Кожахметов во время обеденного перерыва пришли на помощь ребенку - они увидели в открытом на 5 этаже окне малыша, который стоял на карнизе.

Инцидент произошел на улице Володарского.

Полицейские уговорили малыша вернуться в комнату. Убедившись, что мальчик закрыл окно, офицеры полиции поспешили в дом, где проживает ребенок.

Сергей и Ерболат отыскали нужную дверь - через нее они разговаривали с ребенком, чтобы знать, что он не подойдет к окну.

Сергей Земский и Ерболат Кожахметов. Фото: Polisia.kz

В это же время стражи порядка вызвали сотрудников ювенальной юстиции на место событий, а также, благодаря соседям, сумели дозвониться до родителей малыша.

Как выяснилось, матери 4-летнего малыша было необходимо оформление инвалидности, из-за чего оба родителя находились в больнице.

С ними была проведена профилактическая беседа. Кроме того, полицейские настоятельно рекомендовали установить на ручки окон фиксаторы.

"Это необходимо сделать всем людям, у которых есть маленькие дети. Также нельзя держать рядом с окном стулья и другие предметы, по которым ребенок может залезть на подоконник. Будьте осторожны и не оставляйте детей без присмотра", — пояснили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995597-razgovarivali-cherez-dver-politseyskie-spasli-4-letnego-malysha-ot-padeniya-iz-okna-v-sko/