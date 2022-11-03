Сотни килограммов рыбы погибло на Капшагайском водохранилище (видео)

Мертвые мальки воблы на берегу Капшагайского водохранилища. Фото: instagram.com/bambirh__official

Несколько сотен килограммов мальков погибло на Капшагайском водохранилище в Алматинской области. Причины гибели рыбы сейчас выясняют специалисты, для этого создана межведомственная комиссия.

Информация о гибели мальков появилась накануне, 2 ноября, в Instagram-паблике konaevkz - подписчица паблика поделилась соответствующим роликом.

"В районе Лев-горы (каменная возвышенность на водохранилище - прим.ред.) массовая гибель малька. Мертвую рыбу гонит ветром со стороны ЖД моста к Лев-горе. Возможно, кто-то слил химию в акваторию. Возможно, бассейны спускают", - говорится в подписи к ролику.

На публикацию отреагировала прокуратура Алматинской области.

"По указанному факту создана межведомственная комиссия из числа представителей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, акимата города, Департамента экологии и егерской службы. По результатам обследования будет дана соответствующая оценка", - говорится в комментарии прокуратуры под постом.

В надзорном органе добавили, что 1 ноября на указанном участке местное ТОО производило зарыбление водоема и выпустило более 30 тыс. мальков.

"По предварительным данным, при сильном штормовом ветре часть мальков выбросило на берег. В состав межведомственной комиссии также входят сотрудники природоохранной прокуратуры", - добавили в прокуратуре.

Позже ситуацию прокомментировали и в Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Комментарий появился на официальной Instagram-странице ведомства.

В инспекции рассказали, что после получения информации специалисты тут же выехали на место гибели рыбы. Установлено, что на рыбохозяйственном участке, закрепленном за ТОО "Айна Су", обнаружена гибель молоди воблы общим весом примерно 350-400 килограммов.

"В настоящее время проводится сбор погибшей рыбы для дальнейшей утилизации с соблюдением санитарных норм. Точный вес погибшей рыбы будет сообщен дополнительно после сбора.

Для выяснения причин гибели молоди рыб были отобраны пробы воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении инспекции.

Отмечается, что факт гибели рыбы зарегистрирован и в Управлении полиции Кунаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995499-sotni-kilogrammov-ryby-pogiblo-na-kapshagayskom-vodohranilische-video/