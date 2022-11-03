Воду экстренно проверяют в Атырауской области из-за коммунальной аварии в Волгограде

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

После крупной коммунальной аварии в российском Волгограде экологи Атырауской области начали экстренную проверку воды в регионе, передает сайт телеканала КТК.

В Волгограде несколько дней назад случилась серьезная авария - из-за прорыва центрального коллектора канализационные отходы хлынули в Волгу, одним из притоков которой является река Кигач, протекающая на западе Казахстана.

Российский Волгоград и Курмангазинский район Атырауской области разделяют всего 300 километров. Поэтому казахстанские экологи сейчас работают в усиленном режиме. Пробы воды в регионе берут ежедневно.

Особую тревогу у специалистов вызывает река Кигач. Это самый крупный приток Волги, которая оказалась буквально переполнена сточными отходами. Самое страшное, что реальные объемы загрязнения пока неизвестны.

"Есть вероятность, что определенная часть, возможно, попала. Но, по имеющейся информации, после данного инцидента обслуживающая компания Волгограда подачу воды прекратила.

Запросили информацию из Российской Федерации, но нам пока ответ не поступил, поэтому мы сейчас не знаем, какое количество попало в Волгу. И она же, река, течет", - объяснил главный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов.

В Волгограде устранить аварию на одном из центральных коллекторов города пытаются уже шестые сутки. В ночь на пятницу на месте огромного колодца образовался провал и сточные воды стали бить фонтаном. Отходы мощным потоком пронеслись по городу, сметая все на своем пути. Содержимое канализации вместе с тротуарной плиткой, обломками деревьев и мусором с улиц хлынуло в Волгу.

"Здесь же вопрос не только с эстетических каких-то вопросов: вот там пахнет плохо и т. д. Это же антисанитария, это же потенциальные болезни, заболевания, и масштабы этого, конечно, говорят о катастрофичном. Эти канализационные отходы, стоки, они попадут без очистки, ясное дело, в реку Волгу. Будет дохлая, мертвая рыба и очень большие проблемы", - поясняет российский общественный деятель Николай Бондаренко.

Экологические последствия прорыва канализации для самих жителей Волгограда остались на втором плане. Людям практически приходится выживать без воды. В городе пришлось ввести режим ЧС.

В среду власти Волгограда заявили, что самое страшное уже позади. На одном из трубопроводов коллектора завершили восстановительные работы. А казахстанские экологи ждут ответ от российских коллег, сколько же отходов вылилось в Волгу. Пока же пробы воды в Атырауской области будут брать ежедневно еще неделю. Результаты обещают озвучить в ближайшее время.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995496-vodu-ekstrenno-proveryayut-v-atyrauskoy-oblasti-iz-za-kommunalnoy-avarii-v-volgograde/