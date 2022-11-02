Информацию о создании нового района прокомментировали в акимате Алматинской области

Дорога. Иллюстративное фото: instagram.com/otdel_zhkh_i_avtodorogi_enkaz

В социальных сетях обсуждают информацию о якобы создании нового района в Алматинской области. Комментарий по этому поводу дали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечалось, что якобы Енбекшиказахский район хотят разделить на два, что приведет к образованию нового Шелекского района.

В акимате Алматинской области прокомментировали эту информацию.

"Вопрос разделения Енбекшиказахского района не рассматривается и не стоит на повестке дня. Хотел бы напомнить, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК", - отметил руководитель пресс-службы ведомства Галымурат Жукел.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причину разделения Алматинской области. По словам главы государства, сделали это для повышения эффективности работы местных органов, так как территория региона была слишком большой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995385-informatsiyu-o-sozdanii-novogo-rayona-prokommentirovali-v-akimate-almatinskoy-oblasti/