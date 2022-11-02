Скандал разгорелся вокруг древнего захоронения в Мангистау (видео)

Археологические раскопки. Иллюстративное фото: Lokman Ilhan / Anadolu Agency / Getty Images

В поселке Жынгылды Мангистауской области госорганы решили построить дома на месте недавно открытого древнего захоронения. Археологи бьют тревогу и просят защитить культурное наследие.

Как передает телеканал "Астана", человеческие останки в поселке Жынгылды обнаружили в 2019 году при строительстве инженерных сетей. Трубы прокладывали к участкам, отведенным под новостройки. Тогда приглашенные специалисты дали заключение: траншея проходит через древний могильник - это восемь захоронений IV-V века нашей эры - и копать дальше нельзя.

Однако спустя три года именно на этом месте вновь началось строительство.

"Когда мы приехали в поселок Жынгылды, эта траншея оказалась засыпана. И более того, видно, что в этих траншеях установлены канализационные колодцы, то есть работы не прекращались. Госструктуры должны по-серьезному вмешаться", - рассказал археолог Андрей Астафьев.

В управлении культуры региона сообщили, что уже направили письмо в отдел строительства акимата Мангистауского района. Именно этот орган контролировал работы в Жынгылды. О нарушении поставили в известность и прокуратуру.

"В письме мы указали, что по закону в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические, юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ. Со своей стороны, от управления культуры отправили письмо в областную прокуратуру и в управление государственно-строительного контроля Мангистауской области", - рассказала замглавы районного управления культуры, архивов и документации Гулзайда Толеугалиева.

Тем временем в акимате Мангистауского района сообщили, что проект проведения инженерных сетей датирован еще 2007 годом, а госэкпертизу он прошел только в 2021 году. И строительные работы начаты по ее результатам. Но сейчас уже приостановлены, заверили чиновники.

"Мы же отдел строительств. Мы не знали, что там обнаружены человеческие останки, нас никто никто не предупредил, знаете", - заявила сотрудница отдела строительства акимата Мангистауского района Жазира Абеу.

Теперь делом займется местная прокуратура. В надзорном органе намерены проанализировать, насколько законны действия районных властей.

"В ходе проведения работ по строительству электрических сетей, газопровода и водопровода на вновь отведенных земельных участках в селе Жынгылды, микрорайоне Кожагельды батыра, были обнаружены катакомбы. В настоящее время прокуратурой района проводится анализ законности проводимых работ. По результатам будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении районной прокуратуры.

К слову, древнее захоронение достаточно плотное, а его размеры, по оценке археолога, 40 на 60 метров. Андрей Астафьев не исключает, что останки принадлежат земледельцам эпохи Великого переселения, то есть IV-VI века нашей эры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995311-skandal-razgorelsya-vokrug-drevnego-zahoroneniya-v-mangistau-video/