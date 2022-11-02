Дождь и сильный ветер ожидаются в крупных городах Казахстана

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В среду, 2 ноября, в Астане и Шымкенте будет дождливо, а алматинцев ждет теплая, но ветреная погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня термометры покажут от 14 до 16 градусов тепла. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду с порывами до 12 м/с.

В Астане ожидается дождь, температура воздуха при этом составит +8...+10 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров в секунду.

Дождь сегодня ждет и жителей Шымкента, а столбики термометров в третьем мегаполисе покажут +11...+13 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Казахстане в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995310-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/