Пропавшую 17-летнюю девушку нашли в Костанае

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Костанае найдена накануне пропавшая 17-летняя девушка. По данным полиции, она находилась у знакомых, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В ведомстве сообщили, что с 17-летней Ириной все в порядке. Она находилась у знакомых.

В полиции добавили, что детали инцидента устанавливаются, подробности будут сообщены позже.

Сегодня днем, 1 ноября, стало известно, что в Костанае 29 октября вышла из дома и пропала 17-летняя. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать. На поиски пропавшей был ориентирован весь личный состав полиции города, а также проведен комплекс розыскных мероприятий.

Ранее в Темиртау был найден пропавший при странных обстоятельствах парень. Он отправился на работу в Караганду и исчез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995293-propavshuyu-17-letnyuyu-devushku-nashli-v-kostanae/