Более 7 тыс. абонентов остались без электричества из-за снегопада в ЗКО

Электрическая сеть. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ЗКО в ночь на 1 ноября начался снегопад, который, по данным синоптиков, с перерывами продлится еще несколько дней. Однако из-за обильных осадков жители пяти населенных пунктов региона остались без электроэнергии, передает портал "Мой город".

Как пишет издание, снег шел в Уральске весь день крупными хлопьями.

Из-за непогоды в городе и других районах области наблюдаются перебои с электричеством.

В ДЧС Западно-Казахстанской области сообщили, что по состоянию на 15:30 1 ноября электричества нет у 7 413 абонентов в пяти населенных пунктах региона:

Уральск – 6 576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы Старого аэропорта, Второго рабочего, Курени, а также поселок Коминтерн);

Акжаикский район – 778 абонентов (частично поселок Чапаево);

район Байтерек –14 абонентов (поселок Таловая);

Казталовский район – 25 абонентов (поселок Талдыкудук);

Каратобинский район – 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).

Отмечается, что аварии устраняются.

Кроме того, как передает портал, в "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, КНС). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей ЗКО попросили иметь запас воды.

Напомним, синоптики "Казгидромет" предупреждали, что 1 ноября на востоке Западно-Казахстанской области пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995284-bolee-7-tys-abonentov-ostalis-bez-elektrichestva-iz-za-snegopada-v-zko/