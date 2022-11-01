17-летняя девушка пропала в Костанае

Ирина Сергушова. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае 29 октября вышла из дома и пропала 17-летняя Ирина Сергушова. В настоящее время ее разыскивают полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, несовершеннолетняя вышла из дома 29 октября и не вернулась. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий, ориентирован весь личный состав полиции.

Приметы Ирины Сергушовой: европейской внешности, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.

Была одета в черные куртку и шапку, трико и толстовку, а также белые кроссовки.

"Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить в 102", - обратились в пресс-службе ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995178-17-letnyaya-devushka-propala-v-kostanae/